У понеділок 6-разовий володар "Золотого м'яча" зібрав каталонців на командний обід, повідомляє Sport.es.

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Мессі запросив одноклубників до себе додому після важливої перемоги над Валенсією (3:2) напередодні. Головна мета зібрання – обговорити останні результати "блаугранас" у Ла Лізі. Барса програла Гранаді минулого тижня і втратила нагоду вийти в лідери чемпіонату. Проте, 8 травня матиме шанс обійти мадридський Атлетіко в разі перемоги в очному протистоянні. Втрата ж очок Реалом 9 травня проти Севільї зробить каталонців одноосібними лідерами першості та головним претендентом на титул.

Нагадаємо, що за чотири тури до фінішу сезону Атлетіко має в активі 76 очок, а Реал і Барселона по 74 пункти.

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