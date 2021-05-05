У Лионеля Месси могут быть проблемы из-за попытки поднять командный дух Барселоны перед ключевым матчем Ла Лиги.

Ла Лига будет расследовать инициативу Лионеля Месси пригласить футболистов Барсы к себе домой на ужин, сообщает AP.

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У организации есть подозрения, что такие сборы могут нарушать протоколы безопасности по COVID-19. Напомним, 33-летний аргентинец собрал своих партнеров по команде, чтобы сплотить коллектив на фоне предстоящего поединка с Атлетико.

После 34-х туров Ла Лиги Барселона расположилась на третьей строчке, отставая от "матрасников" на 2 очка.

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