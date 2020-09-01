Ла Ліга візьме старт 12-13 вересня, повідомляє офіційний сайт федерації.

Серія А затвердила дату початку сезону 2020/21 – жодних поступок клуби не отримали

У першому турі чинний чемпіон – мадридський Реал – на власному полі прийме Хетафе. Натомість Барселона на Камп Ноу зіграє проти новачка Прімери Ельче. Тим часом Ель Класіко відбудеться вже в 7-му турі, коли "вершкові" завітають до Каталонії. Друге протистояння Мадрида та Барселони станеться в 30-му турі (базова дата – 11 квітня).

До слова, останній тур іспанської першості запланований на 23 травня.

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