Ла Лига возьмет старт 12-13 сентября, сообщает официальный сайт федерации.

Серия А утвердила дату начала сезона 2020/21 – никаких уступок клубы не получили

В первом туре действующий чемпион – мадридский Реал – на своем поле примет Хетафе. В свою очередь Барселона на Камп Ноу сыграет против новичка Примеры Эльче. Тем временем Эль Классико состоится уже в 7-м туре, когда "сливочные" поедут в Каталонию. Второе противостояние Мадрида и Барселоны случится в 30-м туре (базовая дата – 11 апреля).

К слову, последний тур испанского первенства запланирован на 23 мая.

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