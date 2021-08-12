"Ми хочемо, щоб у Ла Лізі завжди грали найкращі. Відхід Мессі – це болісно. Але без Мессі Ла Ліга не буде вартувати менше.

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У будь-якому випадку ми багато працювали, щоб збільшити нашу ринкову привабливість. Ми продали права на чотири наступні сезони. У договорі немає пункту, в якому сказано, що Ла Ліга стала коштувати менше.

Фанати Барселони продовжать стежити за клубом, і без Ліонеля. Нещодавно ми підписали 8-річний контракт з ESPN. У ньому немає зобов'язань щодо гравців. Вони мають значення, вони допомагають, але у них немає ключової необхідності", – цитує Тебаса Marca.

Мессі домовився з Барсою щодо нового контракту, але через фінансовий фейр-плей Ла Ліги підписання угоди було неможливим.

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