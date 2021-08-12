Ла Ліга пішла назустріч Реалу та Барселоні – гранди не підпорядковуватимуться новому співвласнику турніру
Керівництво Прімери виключило три клуби із угоди з компанією CVC.
Барселона, Реал та Атлетік виступили проти підпорядкування новому інвестору Ла Ліги компанії CVC, тому боси турніру одноголосно проголосували за виключення цих команд з угоди, повідомляє Marca.
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Компанія CVC придбала 10% Прімери за 2,7 млрд євро. Трійка клубів, які не погодились на співпрацю, не зможуть розраховувати на свою "долю" з цих коштів, на відміну від інших колективів іспанського чемпіонату.
Натомість CVC не матиме жодного впливу на права та доходи Барси, Реала та Атлетіка.
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