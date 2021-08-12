"Мы хотим, чтобы в Ла Лиге всегда играли лучшие. Уход Месси – это болезненно. Но без Месси Ла Лига не будет стоить меньше.

Ла Лига пошла навстречу Реалу и Барселоне – гранды не будут подчиняться новому совладельцу турнира

В любом случае мы много работали, чтобы увеличить нашу рыночную привлекательность. Мы продали права на четыре следующих сезона. В договоре нет пункта, в котором сказано, что Ла Лига стала стоить меньше.

Фанаты Барселоны продолжат следить за клубом, и без Лионеля. Недавно мы подписали 8-летний контракт с ESPN. В нем нет обязательств по игрокам. Они имеют значение, они помогают, но в них нет ключевой необходимости", – цитирует Тебаса Marca.

Месси договорился с Барсой относительно нового контракта, но из-за финансового фэйр-плей Ла Лиги подписание соглашения было невозможным.

Мессі і Барселона розлучилися у катастрофічному стилі – чому вибухнула світова бомба та чим це загрожує