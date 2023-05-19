Севілья зіграє проти Реала в чемпіонаті Іспанії на день раніше запланованого часу.

Команда Менділібара у півфіналі Ліги Європи перемогла Ювентус і здобула путівку у фінал турніру. Календар Ла Ліги такий розвиток подій не передбачав. "Біло-червоні" повинні були зіграти з Реалом всього за три дні до найважливішого матчу, а саме 28 травня.

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Ла Ліга вирішила піти назустріч Севільї й перенесла матч проти "вершкових". Команда Менділібара зіграє проти мадридців 27 травня, а це означає, що у "біло-червоних" буде додатковий день на підготовку до фіналу.

Нагадаємо, що Севілья буде боротися за трофей Ліги Європи з італійською Ромою. Зустріч запланована на 31 травня.

MODIFICACIÓN | Cambian los siguientes horarios de las jornadas 36 y 37 de #LaLigaSantander:



J36: El #RealMadridRayo se jugará el miércoles 24 a las 19:30h y el #OsasunaAthletic el jueves 25 a las 21:30h.



J37: El #SevillaFCRealMadrid se jugará el sábado 27 a las 19:00h. pic.twitter.com/MaCKIMESzD — LaLiga (@LaLiga) May 19, 2023

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