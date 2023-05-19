Ла Лига помогает Севилье – матч с Реалом перенесен
Севилья сыграет против Реала в чемпионате Испании на день раньше запланированного времени.
Команда Мендилибара в полуфинале Лиги Европы победила Ювентус и завоевала путевку в финал турнира. Календарь Ла Лиги такое развитие событий не предполагал. "Бело-красные" должны были сыграть с Реалом всего за три дня до важнейшего матча, а именно 28 мая.
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Ла Лига решила пойти навстречу Севилье и перенесла матч против "сливочных". Команда Мендилибара сыграет против мадридцев 27 мая, а это значит, что у "бело-красных" будет дополнительный день на подготовку к финалу.
Напомним, что Севилья будет бороться за трофей Лиги Европы с итальянской Ромой. Встреча намечена на 31 мая.
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