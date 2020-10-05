Оборонець "Старої синьйори" продовжить кар'єру в Лізі 1, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ліон офіційно завершив підписання Пакета

Де Шільйо віддали в оренду на сезон. У підписанні італійця нібито особисто був зацікавлений керманич "ткачів" Руді Гарсія. Фахівець прагнув підсилити команду оборонцем, здатним зіграти на обох флангах. Натомість до планів нового алленаторе Юве Андреа Пірло виконавець збірної Італії не входив.

У попередньому сезоні Маттія Де Шільйо провів лише 13 матчів у всіх турнірах, у нинішньому – 1 поєдинок у Серії А.

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