Молодая звезда сборной Италии Федерико Кьеза наконец осуществил переход из Фиорентины в туринский Ювентус.

Вингер покинул лагерь "фиалок" и присоединяется к Юве, сообщает официальный сайт клуба.

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Кьеза будет играть за туринцев на правах аренды. Соглашение стоимостью 10 млн евро рассчитано на 2 сезона. Кроме того, "Старая синьора" обязана выкупить нападающего за 40 млн, если будет выполнено одно из контрактных условий: Юве финиширует в топ-4, Кьеза сыграет 60 % поединков либо воспитанник флорентийцев забьет 10 мячей и сделает 10 результативных передач.

В нынешнем сезоне Федерико Кьеза успел сыграть 3 матча в Серии А, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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