К'єлліні шокував своїм вчинком під час трансляції матчу Ювентуса – вірусне відео на межі пристойності
Капітан Ювентуса Джорджо К'єлліні вміє ставати зіркою неігрових епізодів.
По перерві матчу 33-го туру Серії А проти Болоньї (1:1) 37-річний італієць приголомшив глядачів телетрансляції своєю поведінкою.
Ювентус – Болонья – 1:1 – відео голів і огляд матчу зі скандалом, що призвів до двох вилучень за кілька секунд
К'єлліні перемовлявся із Ріккардо Орсоліні, який свого часу теж грав за Ювентус. У якийсь момент Джорджо, вочевидь, забракло слів, тому він вирішив вдатися до мови жестів. Розшифрувати цей вчинок так просто не вдасться, але простір для інтерпретацій дуже широкий.
Нагадаємо, саме у другому таймі матчу Ювентус – Болонья відбулися усі ключові події. Це не лише два голи, але й невеликий скандал з двома червоними картками.
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