По перерві матчу 33-го туру Серії А проти Болоньї (1:1) 37-річний італієць приголомшив глядачів телетрансляції своєю поведінкою.

Ювентус – Болонья – 1:1 – відео голів і огляд матчу зі скандалом, що призвів до двох вилучень за кілька секунд

К'єлліні перемовлявся із Ріккардо Орсоліні, який свого часу теж грав за Ювентус. У якийсь момент Джорджо, вочевидь, забракло слів, тому він вирішив вдатися до мови жестів. Розшифрувати цей вчинок так просто не вдасться, але простір для інтерпретацій дуже широкий.

Нагадаємо, саме у другому таймі матчу Ювентус – Болонья відбулися усі ключові події. Це не лише два голи, але й невеликий скандал з двома червоними картками.

Ювентус у скандальному матчі не зміг дотиснути Болонью, яка догравала удев'ятьох