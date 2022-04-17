Кьеллини шокировал своим поступком во время трансляции матча Ювентуса – вирусное видео на грани приличия
Капитан Ювентуса Джорджо Кьеллини умеет становиться звездой неигровых эпизодов.
После перерыва матча 33-го тура Серии А против Болоньи (1:1) 37-летний итальянец ошеломил зрителей телетрансляции своим поведением.
Ювентус – Болонья – 1:1 – видео голов и обзор матча со скандалом, который привел к двум удалениям за несколько секунд
Кьеллини переговаривался с Риккардо Орсолини, который в свое время тоже играл за Ювентус. В какой-то момент Джорджо, очевидно, не хватило слов, поэтому он решил прибегнуть к языку жестов. Расшифровать этот поступок так просто не удастся, но простор для интерпретаций очень широк.
Напомним, именно во втором тайме матча Ювентус – Болонья прошли все ключевые события. Это не только два гола, но и небольшой скандал с двумя красными карточками.
Ювентус в скандальном матче не смог дожать Болонью, которая доигрывала вдевятером