После перерыва матча 33-го тура Серии А против Болоньи (1:1) 37-летний итальянец ошеломил зрителей телетрансляции своим поведением.

Ювентус – Болонья – 1:1 – видео голов и обзор матча со скандалом, который привел к двум удалениям за несколько секунд

Кьеллини переговаривался с Риккардо Орсолини, который в свое время тоже играл за Ювентус. В какой-то момент Джорджо, очевидно, не хватило слов, поэтому он решил прибегнуть к языку жестов. Расшифровать этот поступок так просто не удастся, но простор для интерпретаций очень широк.

Напомним, именно во втором тайме матча Ювентус – Болонья прошли все ключевые события. Это не только два гола, но и небольшой скандал с двумя красными карточками.

Ювентус в скандальном матче не смог дожать Болонью, которая доигрывала вдевятером