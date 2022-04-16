Ювентус розкішно почав 2022 рік, підтримуючи темп аж до середини березня. В якийсь момент про туринців знову почали говорити як про претендента на Скудетто. Однак потім була поразка від Вільяреала в ЛЧ, яка щось зламала у конструкції Массімілано Аллегрі. Далі Юве не без проблем обіграв двох аутсайдерів (Салернітану та Кальярі) та поступився Інтеру. Щастить, що Аталанта регресує ще більше. Інакше, вже можна було втратити місце в топ-4.

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На папері Болонья не виглядала тим суперником, який здатен створити проблеми. "Россоблу" востаннє перемагали Юве у далекому 2011 році. Відтоді лічена кількість матчів завершувалася внічию. Більшість – перемоги "б'янконері". У нинішньому сезоні Болонья мало забиває і мало пропускає. Підтвердження цього ми отримали в першому таймі. Нервова гра, обмаль моментів. У Юве було більше спроб, але жодної в площину. Гості навіть виглядали цікавіше.

На старті другого тайму Болонья увімкнула турбо-режим. На 47-й хвилині Арнаутовіч протиснув захисника, але не влучив. Це була репетиція. Невдовзі Соріано класним пасом вивів Марко на удар. Австрієць легко переграв Щенсни і відкрив рахунок. Лише після цього Ювентус прокинувся. Моменти буквально посипалися. Однак Скорупскі творив справжні дива.

Наприкінці зустрічі розпочалося якесь божевілля. Скандал! Мората проривався у штрафний. Медель іспанця збити не зміг, але з цим впорався Адама Сумаоро. В завершенні моменту м'яч відскочив до Куадрадо, але той пробив у поперечину. Далі на авансцені опинився VAR. Юве вимагав пенальті. Рефері дав штрафний і вилучив Сумаоро за позбавлення явної можливості забити гол (фол останньої надії). Медель протестував – жовта, обурення не стихло – друга жовта буквально через секунду. Мінус два гравці для Болоньї. Відзначимо, що стоп-кадр підтвердив правоту арбітра – фол був до штрафного майданчика.

Вісім компенсованих залишали Юве шанси. Болонья вдев'ятьох відбивалася героїчно, але менша кількість гравців дала про себе значи під час кутового. Мората бив бісіклетою, а Влаховіч на дальній підставив голову. Ювілейний 50-й гол серба в Серії А врятував господарів Альянц Стедіум від поразки. Вирвати перемогу туринці не змогли, подарувавши Ромі шанс наблизитися на відстань у три очки.