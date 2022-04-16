Ювентус та Болонья розписали емоційну нічию в рамках 33-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Болонья набрала 5 очок у трьох останніх матчах і майже гарантувала собі збереження місця в Серії А. Своєю чергою, Ювентус закрутив інтригу в боротьбі за потрапляння в Лігу чемпіонів.

Ювентус у скандальному матчі не зміг дотиснути Болонью, яка догравала удев'ятьох

Сьогоднішня нічию запам'ятається моментом на 83-й хвилині, коли Сумаоро збив Морату. Туринці вимагали пенальті, а отримали штрафний та вилучення захисника Болоньї. Медель вирішив нагримати на арбітра й отримав дві жовті за кілька секунд. Результат – мінус два гравці для гостей, які не змогли втримати перемогу.