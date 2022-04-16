Ювентус – Болонья – 1:1 – відео голів і огляд матчу зі скандалом, що призвів до двох вилучень за кілька секунд
22:57 - Читать на русском
Ювентус та Болонья розписали емоційну нічию в рамках 33-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Марко Арнаутовіч 52’
Гарі Медель 84’
Адама Сумаоро 84’
52’ Марко Арнаутовіч
84’ Гарі Медель
84’ Адама Сумаоро
Болонья набрала 5 очок у трьох останніх матчах і майже гарантувала собі збереження місця в Серії А. Своєю чергою, Ювентус закрутив інтригу в боротьбі за потрапляння в Лігу чемпіонів.
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Сьогоднішня нічию запам'ятається моментом на 83-й хвилині, коли Сумаоро збив Морату. Туринці вимагали пенальті, а отримали штрафний та вилучення захисника Болоньї. Медель вирішив нагримати на арбітра й отримав дві жовті за кілька секунд. Результат – мінус два гравці для гостей, які не змогли втримати перемогу.
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