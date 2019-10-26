К'єлліні розповів про свої плани після завершення кар'єри гравця

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні заздалегідь готується до життя після закінчення професіональної кар'єри футболіста.

"Я пограю ще кілька років, але не більше. Я б хотів спробувати попрацювати директором, але не поспішаю.

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Вважаю, що великою помилкою футболістів є те, що, коли ми завершуємо кар'єру, то починаємо думати, що ми вже готові до такої роботи. Коли ти закінчуєш грати в 35-40 років, то думаєш, що знаєш про футбол все, але потім ти потрапляєш у світ цієї роботи, де люди твого ж віку не менше ніж 15 років працювали на хорошому рівні", – наводить слова К'єлліні La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, наразі досвідчений центрбек Ювентуса відновлюється після важкої травми хрестоподібних зв'язок.

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