Кьеллини рассказал о своих планах после завершения карьеры игрока

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини заранее готовится к жизни после окончания профессиональной карьеры футболиста.

"Я поиграю еще несколько лет, но не более. Я бы хотел попробовать поработать директором, но не спешу.

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Считаю, что большой ошибкой футболистов является то, что, когда мы завершаем карьеру, то начинаем думать, что мы уже готовы к такой работе. Когда ты заканчиваешь играть в 35-40 лет, то думаешь, что знаешь о футболе все, но потом ты попадаешь в мир этой работы, где люди твоего же возраста не менее 15 лет работали на хорошем уровне", – приводит слова Кьеллини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, сейчас опытный центрбек Ювентуса восстанавливается после тяжелой травмы крестообразных связок.

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