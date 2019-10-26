toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН РОМАН ЗОЗУЛЯ

Кьеллини рассказал о своих планах после завершения карьеры игрока

10:26 14 Читати українською
Кьеллини рассказал о своих планах после завершения карьеры игрока
Джорджо Кьеллини / Reuters

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини заранее готовится к жизни после окончания профессиональной карьеры футболиста.

"Я поиграю еще несколько лет, но не более. Я бы хотел попробовать поработать директором, но не спешу.

Кьеллини сравнил Роналду с гиеной

Считаю, что большой ошибкой футболистов является то, что, когда мы завершаем карьеру, то начинаем думать, что мы уже готовы к такой работе. Когда ты заканчиваешь играть в 35-40 лет, то думаешь, что знаешь о футболе все, но потом ты попадаешь в мир этой работы, где люди твоего же возраста не менее 15 лет работали на хорошем уровне", – приводит слова Кьеллини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, сейчас опытный центрбек Ювентуса восстанавливается после тяжелой травмы крестообразных связок.

Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду
Теги
Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини Ювентус Ювентус Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
9
мин
Мариуполь
14:00
Колос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук