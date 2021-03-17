Ювентус може попрощатися з Джорджо К'єлліні в кінці поточної кампанії.

Капітан туринців розглядає варіант із завершенням кар'єри цього літа, повідомляє Football Italia з посиланням на Gazzetta dello Sport.

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К'єлліні втомився від постійних травм і готовий відкрити шлях молодим спадкоємцям. Центрбек сподівається обійтися без проблем зі здоров'ям до Євро-2020, яке стало б красивим фінальним акордом. Натомість Джанлуїджі Буффон вішати рукавички на цвях не поспішає. 43-річний воротар планує провести щонайменше ще один сезон, і незвичний статус резервного голкіпера його цілком влаштовує.

Нагадаємо, що К'єлліні дебютував у професіональному футболі 20 років тому. Після рідного Ліворно були Фіорентина та Ювентус, за який він провів понад 500 матчів. Також в активі Джорджо 105 поєдинків за збірну Італії.

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