Капитан туринцев рассматривает вариант с завершением карьеры этим летом, сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Буффон признан лучшим голкипером мира по версии IFFHS

Кьеллини устал от постоянных травм и готов открыть путь молодым наследникам. Центрбек надеется обойтись без проблем со здоровьем до Евро-2020, которое стало бы красивым финальным аккордом. Зато Джанлуиджи Буффон вешать перчатки на гвоздь не спешит. 43-летний вратарь планирует провести как минимум еще один сезон, и непривычный статус резервного голкипера его вполне устраивает.

Напомним, что Кьеллини дебютировал в профессиональном футболе 20 лет назад. После родного Ливорно были Фиорентина и Ювентус, за который он провел более 500 матчей. Также в активе Джорджо 105 поединков за сборную Италии.

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