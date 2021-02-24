Джанлуїджі Буффон визнаний найкращий воротарем за версією IFFHS, повідомляє офіційний сайт організації.

Буффон назвав умову для завершення кар'єри

Перша топ-5 виглядає наступним чином:

1. Джанлуїджі Буффон (Ювентус)

2. Ікер Касільяс

3. Петр Чех (Челсі)

4. Едвін ван дер Сар

5. Мануель Нойєр (Баварія)

Зауважимо, що Міжнародна федерація футбольної історії та статистики враховувала виступи голкіперів лише за час свого існування (з 1987 по 2021 роки). Підсумки підбивались на фоні щорічних рейтингів організації.

Ювентус завдяки дублю Роналду знищив Кротоне та піднявся на третю сходинку Серії А

Топ-30 голкіперів за версією IFFHS: