Капітан збірної Італії та Ювентуса Джорджо К'єлліні має досить амбітні плани на 2022-й, коли йому виповниться 38 років.

"Чи зможу я виступити на Мундіалі 2022 року в Катарі? Цифри і статистика говорять, що я досить добре зараз граю.

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Якщо все так і залишиться, я буду лише радий. Хотілось би на такому рівні провести і наступний рік. Але варто більше думати про теперішнє, аніж концентруватись на майбутньому", – цитує К'єлліні Football Italia.

Зауважимо, збірна Італії з 14 очками впевнено лідирує у групі відбору до ЧС-2022, в якій ще грають Швейцарія, Північна Ірландія, Болгарія та Литва. В активі Джорджо К'єлліні загалом 113 поєдинків у футболці "Скуадри Адзурри".

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