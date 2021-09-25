Капитан сборной Италии и Ювентуса Джорджо Кьеллини имеет достаточно амбициозные планы на 2022-й, когда ему исполнится 38 лет.

"Смогу ли я выступить на Мундиале 2022 года в Катаре? Цифры и статистика говорят, что я достаточно хорошо сейчас играю.

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Если все так и останется, я буду только рад. Хотелось бы на таком уровне провести и следующий год. Но стоит больше думать о настоящем, чем концентрироваться на будущем", – цитирует Кьеллини Football Italia.

Заметим, сборная Италии с 14 очками уверенно лидирует в группе отбора к ЧМ-2022, в которой еще играют Швейцария, Северная Ирландия, Болгария и Литва. В активе Джорджо Кьеллини в общем 113 поединков в футболке "Скуадры адзурры".

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