Кьелинни готов сыграть на ЧМ-2022 – капитану сборной Италии будет 38 лет
Капитан сборной Италии и Ювентуса Джорджо Кьеллини имеет достаточно амбициозные планы на 2022-й, когда ему исполнится 38 лет.
"Смогу ли я выступить на Мундиале 2022 года в Катаре? Цифры и статистика говорят, что я достаточно хорошо сейчас играю.
Кьеллини и Ювентус официально заключили новый контракт
Если все так и останется, я буду только рад. Хотелось бы на таком уровне провести и следующий год. Но стоит больше думать о настоящем, чем концентрироваться на будущем", – цитирует Кьеллини Football Italia.
Заметим, сборная Италии с 14 очками уверенно лидирует в группе отбора к ЧМ-2022, в которой еще играют Швейцария, Северная Ирландия, Болгария и Литва. В активе Джорджо Кьеллини в общем 113 поединков в футболке "Скуадры адзурры".
Чи є життя після Конте – Ювентус уже списали, Інтер повинен остерігатися не лише Аталанти, а й Шахтаря