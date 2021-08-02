36-річний захисник та Ювентус узгодили новий контракт терміном до літа 2023 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, угода К'єлліні з туринцями завершилась наприкінці червня і він тимчасово перебував у статусі вільного агента. Загалом Джорджо одягає футболку Ювентуса з 2005 року, вигравши відтоді 20 трофеїв. До цього встиг ще пограти у Фіорентині та Ліворно, вихованцем якого він є.

Новий сезон К'єлліні і Ко розпочнуть матчем з Удінезе 22 серпня на виїзді.

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