"Мені здається, що щось з бразильцями не те в Шахтарі. Вони перестали прогресувати, десь заспокоїлися і чекають, коли їх кудись запросять. У міжнародних зустрічах вони інакше діють. Але потрібно знати, що відбувається всередині колективу, тому що клас гравців не пропав. А невдала смуга буває у кожної команди.

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Що стосується тактики, то всі вже звикли до Шахтаря. Вони постійно хочуть завести м'яч у ворота. Мені здається, їм не вистачає габаритного форварда, щоб забивав головою після подач. Мораєсу і Фернандо важко пробити в штрафному, якщо суперник всією командою обороняється", – зазначив Віталій Кварцяний в ефірі ПроФутбол Digital.

До слова, у минулому турі УПЛ донецький Шахтар розгромив чернігівську Десну з рахунком 4:0.

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