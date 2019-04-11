"Кварцяний зайшов у роздягальню – почалися бої без правил", – Шершун розповів про роботу з одіозним тренером

Екс-гравець Волині Богдан Шершун розповів, як Віталій Кварцяний напав на молодого гравця луцької команди.

"Я вже, по-моєму, десь розповідав про молодого хлопця, який отримав червону картку у матчі з Дніпром. На момент вилучення рахунок був нічийний. У меншості Волинь пропустила двічі і поступилася.

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Кварцяний зайшов у роздягальню і одразу побіг до бідолахи. Почалися бої без правил (Усміхається). Добре, що поруч сидів капітан Ванче Шиков. Він встиг заспокоїти тренера", – сказав Шершун.

Повна версія інтерв'ю Футбол 24: "Газзаєв пропонував російське громадянство". Богдан Шершун – про ЦСКА, інтерес від Баварії, бійку Кварцяного і війну