"Перехід у Шахтар зірвався – це болюча тема". Ярослав Деда – про Карабах, тренування Кварцяного і зміну громадянства

Інтерв’ю "Футбол 24" з юним нападником Карпат Ярославом Дедою, який у свої 19 років встиг пограти в УПЛ під керівництвом Кварцяного, з’їздив у закордонне турне, а зараз намагається проявити себе у Львові.

Ярослав Деда увірвався в український футбол у 2016-му, коли у 16 років та 290 днів став наймолодшим дебютантом сезону УПЛ. Юнак непогано проявив себе у Волині і перейшов у Карабах, де став головним героєм команди U-19 у груповому етапі Юнацької ліги УЄФА. Згодом Деда зник із поля зору українського вболівальника, але цьогоріч несподівано з’явився у Карпатах.

В інтерв’ю "Футбол 24" нападник пригадав свої виступи в Азербайджані, ексцентричність Віталія Кварцяного, а також розповів про перехід у львівську команду.

"Юнаки з Європи грають швидше, ніж команди УПЛ"

– Ти у свої 19 вже побачив чимало. Грав і в УПЛ, і за кордоном, тепер опинився у Карпатах. Розкажи, де тобі було найкомфортніше?

– У Карпатах я перебуваю недовго, тому не можу сказати щось конкретне. У Волині почувався дуже комфортно. Але хотів спробувати себе саме в Карпатах – я ж виріс у Львові, хотілося б тут грати.

– У дебютному матчі за Карабах ти забив у ворота Атлетіко в Юнацькій лізі УЄФА, але твоя команда програла 1:5. Що відчував від такого дебюту?

– Дуже хотів зіграти у першому турі групового етапу (проти Челсі U-19), але травмувався у товариській зустрічі. Готувався дуже старанно. Це мрія – зіграти у Лізі чемпіонів, хоч і в юнацькій. Вийшов, вдалося забити. Те, що я відчував після голу, не передати словами. Щоправда, підсумковий рахунок розчарував.

– Ти був головною зіркою тієї команди, адже Карабах U-19 забив три голи у груповому етапі Юнацької ліги УЄФА і всі вони – на твоєму рахунку (2 – у ворота Атлетіко, 1 – у ворота Челсі). Як оціниш цей відрізок кар'єри?

– У мене було величезне бажання забивати у таких матчах. Хотів розвиватись та рухатись далі. Прагнув, щоб мене помічали, щоб підіймався все вище і вище.

– Порівняй рівень юнацьких команд європейських грандів із середняками УПЛ.

– Юнацькі команди європейських грандів грають набагато швидше, ніж команди УПЛ. У них все набагато динамічніше відбувається, ніж у нас.

"Забивав і по два, і по три..."

– Азербайджан – країна зовсім іншої культури, менталітету. Розкажи про тамтешній побут, про людей...

– В Азербайджані жив на базі у самісінькій столиці – Баку. Місто дуже гарне, цікаве, люди там привітні. Я проводив час із командою, ми їздили на фільми... Майже всі одноклубники розмовляли російською, лише дехто нею не володів.

– Як щодо східної кухні?

– Спочатку до тамтешньої кухні було дуже важко звикнути. Вона – своєрідна. Згодом адаптувався і зараз, якщо чесно, мені її навіть бракує.

– Чи пропонували тобі отримати громадянство Азербайджану?

– Так, пропонували. Я спочатку навіть задумався... Це було взимку 2017-го, якраз перед від'їздом додому. Я відповів, що прилечу в Україну і пораджусь з батьками. Батьки, якщо чесно, були проти, та й сам не захотів змінювати громадянство – я ж українець. Мрію виступати за нашу збірну. Я вже грав за юнацькі збірні різних вікових категорій і буду робити все для того, щоб отримати виклик у національну команду.

– Щоб закрити цю тему: тебе хотіли бачити у молодіжній чи головній збірній Азербайджану?

– У молодіжній.

Півзахисник Карабаха U-19 Деда відмовляє федерації футболу Азербайджану заради збірної України

– Як оціниш рівень молодіжної першості Азербайджану?

– Вона дуже слабка, її рівень набагато нижчий, ніж рівень молодіжного чемпіонату України.

– Багато матчів встиг там зіграти?

– За U-21 зіграв приблизно 4 поєдинки. Мене переважно тримали в U-19, там команда боролась за чемпіонство. У 15 матчах забив 23-24 голи. Забивав і по два, і по три за гру. Виступав на вістрі атаки, на фланзі – всюди, куди ставили.

"Карпати викупили мій контракт у Карабаха"

– Чому ти покинув Карабах?

– Не хотів там грати. Попросив, щоб розірвали контракт. Керівництво відповіло, що зробить це наприкінці сезону. Повернувся з Азербайджану в травні 2018-го.

– Ви за обопільною згодою розірвали контракт?

– Ні, ми його тоді так і не розірвали. Карпати викупили мій контракт.

Фабрі розповів про підготовку Карпат до другого етапу УПЛ

– Як виник варіант із львівською командою?

– Мені запропонували цей варіант мої агенти. Я їх попросив, аби вони мені щось підшукали, і бажано десь біля дому, аби я перепочив, відновився і знову повернувся на той високий рівень, на якому перебував.

– Ти вже спілкувався із головним тренером Карпат про свої перспективи?

– Поки що не спілкувався. Наразі набираю форму. Ще недостатньо я тут пограв, але думаю, що незабаром буду в оптимальних кондиціях.

"У Кварцяного кожне тренування – в жилетах по 7-8 кілограмів"

– Наприкінці 2017-го ти розповідав, що маєш шанс вирушити у Європу. Були якісь конкретні пропозиції?

– Я не знаю, як сказати. Вони були, але мені агенти нічого не казали. Потім все обірвалось.

– Свої перші кроки ти зробив у Волині, куди тебе особисто запросив Віталій Кварцяний. Поділись враженнями від роботи з таким ексцентричним тренером.

– Він – дуже хороший тренер, з ним приємно працювати. Я багато чого навчився під його керівництвом, тож дякую йому за це. Емоції – неймовірні. Кварцяний довіряв мені. Коли я вперше потрапив у заявку, було дуже страшно. А потім потрапив одразу у стартовий склад на матч зі Сталлю, зіграв 26 хвилин, після чого мене замінили.

– Розкажи про витівки Віталія Володимировича...

– Найбільше мені запам’ятались тренування з жилетами, навіть двосторонки ми грали у них. Всередину запихали якісь предмети, які роблять жилети значно важчими – по 7-8 кілограмів. Щоправда, можна було непомітно вийняти із жилета кілька блоків, аби стало легше. Більшість гравців так і робили (Усміхається).

"Я вам що, дурачок якийсь?!" Чому нам бракуватиме Віталія Кварцяного

– Правда, що Кварцяний міг не впустити або ж висадити гравців із автобуса?

– Так, пригадую таку історію. У нас була гра проти Зорі на Кубок України, ми програли 0:5. Повертались додому, приїхали до Києва, там нас забирав автобус. Всі зайшли у салон, а Кварцяний вперся: сказав, що автобус не зрушить з місця, поки Польовий і Богданов не вийдуть. Вони вийшли і своїми силами дістались до Луцька. На щастя, зі мною таких історій не траплялось.

– У 2016-му ти сказав, мовляв, після закінчення сезону повинен переходити у Шахтар.

– Я їздив у Шахтар на перегляд під час сезону. Агенти сказали, що все добре, але трансфер чомусь не відбувся.

– Не було проблем після цього інтерв’ю?

– Проблеми були, але я не хочу про них згадувати. Це болюча тема для мене.

Оголені позиції та тренер-перекотиполе: як Карпатам зберегти прописку в УПЛ