"Бажаю нашим хлопцям виграти, інакше не може бути. Для українського футболу важливо поїхати на чемпіонат Європи, щоби нас там знали і пам’ятали. Це буде крок ще один, для того, щоби ще більше об'єднатися і віддалитися від Росії. Її там не буде, а ми перемогли і пройшли. Треба проходити боснійців, а далі Ісландію чи Ізраїль. Це наше бажання, це наше обличчя в Європі. Хай це футболісти прочитають і зрозуміють.

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Якщо поляки не пройдуть, а ми пройдемо, то будемо на кордоні говорити їм, хай ідуть подалі. Ми Україна і ми пройшли на Євро, тому дорогу нам відкрийте, бо ми їдемо в Німеччину повз вашу Польщу. Це дуже важливий і політичний момент, щоби декого заспокоїти, а нас підняти вище. Це після всіх подій останніх, якщо у когось нерви і щось в українцях не подобається.

Найсильніша нація в Європі – це українці. Ми вище за всіх. У нас є все: поля, гори, ліси, моря. І у нас це хочуть забрати, бо комусь це не подобається, с*ки кончені. І не тільки росіяни, але і європейці хочуть тут також щось набрати. Землю нашу і ресурси", – поділився Кварцяний у коментарі NV.

Нагадаємо, вже у четвер, 21 березня, збірна України зіграє з Боснією і Герцеговиною у плей-офф відбору до Євро-2024. Початок гри о 21:45 за Києвом. Переможець протистояння зіграє 26-го березня з тріумфатором пари Ізраїль – Ісландія за путівку на Євро-2024.

Боснія і Герцеговина – Україна: прогноз на матч плей-офф за Євро-2024