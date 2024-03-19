Підопічні Сергія Реброва зустрінуться у товариському матчі зі збірною Німеччини.

У червні збірна України проведе три товариські матчі. Раніше повідомлялося, що національна команда зіграє проти Польщі та Молдови (7 та 11 червня відповідно).

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Як повідомляє УАФ, третім спаринг-партнером стане збірна Німеччини. Матч пройде 3-го червня в Нюрнберзі на стадіоні Макс Морлок. Початок зустрічі заплановано на 21:45 за київським часом.

Зауважимо, що команда Сергія Реброва має зіграти у плей-офф за путівку на Євро-2024. Перший матч збірна України проведе 21 березня проти Боснії. Якщо "блакитно-жовті" здобудуть перемогу, то потраплять на переможця пари Ізраїль – Ісландія.

Якщо підопічні Реброва здобудуть путівку на Євро-2024, то ігри проти Польщі, Молдови та Німеччини стануть підготовчими до старту турніру, який розпочнеться 14 червня.

Нагадаємо, що збірна Німеччини чотири рази вигравала чемпіонат світу: у 1954, 1974, 1990 та 2014 роках.

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