"Желаю нашим ребятам выиграть, иначе не может быть. Для украинского футбола важно поехать на чемпионат Европы, чтобы нас там знали и помнили. Это будет шаг еще один, для того, чтобы еще больше объединиться и отдалиться от России. Ее там не будет, а мы победили и прошли. Надо проходить боснийцев, а дальше Исландию или Израиль. Это наше желание, это наше лицо в Европе. Пусть это футболисты прочитают и поймут.

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Если поляки не пройдут, а мы пройдем, то будем на границе говорить им, пусть идут подальше. Мы Украина и мы прошли на Евро, поэтому дорогу нам откройте, потому что мы едем в Германию мимо вашей Польши. Это очень важный и политический момент, чтобы некоторых успокоить, а нас поднять выше. Это после всех событий последних, если у кого-то нервы и что-то в украинцах не нравится.

Самая сильная нация в Европе – это украинцы. Мы выше всех. У нас есть все: поля, горы, леса, моря. И у нас это хотят забрать, потому что кому-то это не нравится, с*ки конченые. И не только россияне, но и европейцы хотят здесь также что-то набрать. Землю нашу и ресурсы", – поделился Кварцяный в комментарии NV.

Напомним, уже в четверг, 21 марта, сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговиной в плей-офф отбора к Евро-2024. Начало игры в 21:45 по Киеву. Победитель противостояния сыграет 26-го марта с триумфатором пары Израиль – Исландия за путевку на Евро-2024.

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