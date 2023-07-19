– Мені ніколи на день народження не дарували гроші. Ніколи в житті! Були лише подарунки. Найбільше я не люблю, коли дарують квіти. Якщо колись давно букет був у нас символом чогось святкового, то зараз – ні. Але ж ти не скажеш тому, хто дарує: "Ну навіщо він мені потрібен?". До речі, у сусідній Польщі, де мені доводилося працювати на початку 90-х, квіти на день народження вже не дарують. Традиції змінилися. А щодо моїх подарунків, то дружина зазвичай наступного дня їх розглядає. Серед них часто дарують слонів – це мені більше подобається.

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– Слонів?

– Так. Багато хто знає, що я колекціоную різні сувеніри у вигляді слонів: різні статуетки – індійські, африканські, наші… Як великі, так і малі – от мені їх і дарували. Назбиралося з роками чимало.

– А який подарунок був для вас найціннішим?

– Скажу чесно, не кривлячи душею: мій друг, президент луцького клубу Василь Столяр подарував мені на день народження свій Lexus. Здається, це було 55-річчя. Приніс ключ і вручив. Класна машина, – зізнався Кварцяний в інтерв'ю UA-Football.

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