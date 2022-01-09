"Перехід в Чорноморець? Поки що все більше на рівні чуток, хоча я знаю, що Чорноморець мною цікавився, але до конкретики справа не доходила. У мене чинний контракт із Рухом, і я з нетерпінням чекаю на відновлення тренувального процесу.

Морозюк близький до відновлення кар'єри в Чорноморці – одесити також можуть підписати Кузика

Чому рідко виходив на поле на фініші осінньої частини сезону? Це можна пояснити тим, що мене запрошував головний тренер Іван Федик і проблем із ігровою практикою не виникало, але з появою біля керма Леоніда Кучука ситуація дещо змінилася.

Однак, у мене тривала угода з Рухом, і ще буде можливість довести, що я можу приносити користь і бути гравцем основи. Щодо Чорноморця, то в таких випадках я дотримуюсь правила: ніколи не говори ніколи", – поділився Кузик у коментарі meta-ratings.

Додамо, що Орест зіграв 11 матчів за Рух у поточному сезоні, у яких відзначився 1 забитим голом.

"Чую фразу молодого Шевченка: "… этим бандеровцам проиграли": Карпати – гроза Динамо, арбітр – за Шахтар, бронзові 90-ті