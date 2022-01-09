"Переход в Черноморец? Пока все больше на уровне слухов, хотя я знаю, что Черноморец меня интересовал, но до конкретики дело не доходило. У меня действующий контракт с Рухом, и я с нетерпением жду возобновления тренировочного процесса.

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Почему редко выходил на поле на финише осенней части сезона? Это можно объяснить тем, что меня приглашал главный тренер Иван Федык и проблем с игровой практикой не возникало, но с появлением у руля Леонида Кучука ситуация несколько изменилась.

Однако, у меня длилось соглашение с Рухом, и еще будет возможность доказать, что я могу приносить пользу и быть игроком основы. Что касается Черноморца, то в таких случаях я соблюдаю правила: никогда не говори никогда", – поделился Кузык в комментарии meta-ratings.

Добавим, что Орест сыграл 11 матчей за Рух в текущем сезоне, в которых отметился 1 забитым голом.

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