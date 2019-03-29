Кузик: Добре, що вдалося відразу ж зробити гандикап перед конкурентами

Форвард СК Дніпро-1 Орест Кузик прокоментував забитий гол у другому матчі поспіль і підбив підсумки перемоги над Агробізнесом (4:0).

"Була хороша гра, взаємодія на полі і взаєморозуміння з партнерами. Так і вдається забивати. Дай Бог, щоб так і далі тривало.

Синдром Сікана: 10 юних футболістів, яких переманили зі Львова у Шахтар або Динамо

Втома після матчу проти Металіст 1925? Я б так не сказав, на мій погляд, ми рухалися досить непогано, хоча і пропускали ті контратаки, які не повинні були пропускати. Можливо, це було пов'язано з рахунком, через що з'явилася розслабленість.

Надалі будемо намагатися, щоб такого не було, адже треба бути повністю сконцентрованими від першої до останньої хвилини матчу, виконуючи установку тренера і дотримуючись плану на гру.

Кузик: Головне – стати основним гравцем СК Дніпро-1 та вийти в УПЛ

Добре, що вдалося відразу ж зробити хороший відрив. Тепер будемо намагатися рухатися в тому ж напрямку, показувати хорошу гру, набирати ще більше очок, щоб комфортно закінчити чемпіонат", – розповів Кузик в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.