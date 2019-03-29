Кузык: Хорошо, что удалось сразу же сделать задел перед конкурентами

Форвард СК Днепр-1 Орест Кузык прокомментировал забитый гол во втором матче подряд и подвел итоги победы над Агробизнесом (4:0).

"Была хорошая игра, взаимодействие на поле и взаимопонимания с партнерами. Так и удается забивать. Дай Бог, чтобы так и дальше продолжалось.

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Усталость после матча против Металлист 1925? Я бы так не сказал, на мой взгляд, мы двигались довольно неплохо, хотя и пропускали те контратаки, которые не должны были пропускать. Возможно, это было связано со счетом, из-за чего появилась расслабленность.

В дальнейшем будем стараться, чтобы такого не было, ведь надо быть полностью сконцентрированными от первой до последней минуты матча, выполняя установку тренера и придерживаясь плана на игру.

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Хорошо, что удалось сразу же сделать хороший отрыв. Теперь будем стараться двигаться в том же направлении, показывать хорошую игру, набирать еще больше очков, чтобы комфортно закончить чемпионат", – рассказал Кузык в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.