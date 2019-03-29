toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
ТРАНСФЕРЫ ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Кузык: Хорошо, что удалось сразу же сделать задел перед конкурентами

13:36 43 Читати українською
Кузык: Хорошо, что удалось сразу же сделать задел перед конкурентами
Орест Кузык / Dynamo.kiev.ua

Форвард СК Днепр-1 Орест Кузык прокомментировал забитый гол во втором матче подряд и подвел итоги победы над Агробизнесом (4:0).

 

"Была хорошая игра, взаимодействие на поле и взаимопонимания с партнерами. Так и удается забивать. Дай Бог, чтобы так и дальше продолжалось.

Синдром Сікана: 10 юних футболістів, яких переманили зі Львова у Шахтар або Динамо

Усталость после матча против Металлист 1925? Я бы так не сказал, на мой взгляд, мы двигались довольно неплохо, хотя и пропускали те контратаки, которые не должны были пропускать. Возможно, это было связано со счетом, из-за чего появилась расслабленность.

В дальнейшем будем стараться, чтобы такого не было, ведь надо быть полностью сконцентрированными от первой до последней минуты матча, выполняя установку тренера и придерживаясь плана на игру.

Кузык: Главное – стать основным игроком СК Днепр-1 и выйти в УПЛ

Хорошо, что удалось сразу же сделать хороший отрыв. Теперь будем стараться двигаться в том же направлении, показывать хорошую игру, набирать еще больше очков, чтобы комфортно закончить чемпионат", – рассказал Кузык в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Теги
СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 - Агробизнес Первая лига Орест Кузык Орест Кузык
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
5
мин
Хоффенхайм
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук