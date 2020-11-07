Арабська експансія в англійський футбол триває. Представник Чемпіоншипа – Дербі Каунті – незабаром може отримати власника з Еміратів.

Шейх Халід з Абу-Дабі погодив купівлю "баранів", повідомляє Financial Times.

Руні може сенсаційно розпочати тренерську кар'єру

Керівництво Англійської футбольної ліги дало дозвіл на зміну власника Дербі. Угода на 60 млн фунтів буде офіційно оформлена в найближчі дні. Шейх Халід входить до королівської родини ОАЕ та є кузеном власника Манчестер Сіті шейха Мансура. Раніше він безуспішно намагався придбати Ліверпуль і Ньюкасл.

Дербі Каунті наразі йде в зоні вильоту Першого дивізіону. Головною зіркою команди є екс-капітан збірної Англії та Манчестер Юнайтед Вейн Руні.

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