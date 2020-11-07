Арабская экспансия в английский футбол продолжается. Представитель Чемпионшипа – Дерби Каунти – в ближайшее время может получить владельца из Эмиратов.

Шейх Халид из Абу-Даби согласовал покупку "баранов", сообщает Financial Times.

Руни может сенсационно начать тренерскую карьеру

Руководство Английской футбольной лиги дало разрешение на смену владельца Дерби. Соглашение на 60 млн фунтов будет официально оформлено в ближайшие дни. Шейх Халид входит в королевскую семью ОАЭ и является кузеном владельца Манчестер Сити шейха Мансура. Ранее он безуспешно пытался приобрести Ливерпуль и Ньюкасл.

Дерби Каунти в данный момент идет в зоне вылета Первого дивизиона. Главной звездой команды является экс-капитан сборной Англии и Манчестер Юнайтед Уэйн Руни.

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