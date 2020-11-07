Куйт може очолити Утрехт – екс-партнер по збірній у конкурентах
Колишній форвард збірної Нідерландів Дірк Куйт претендує на вакантну посаду головного тренера місцевого Утрехта.
Керівництво "соборників" розпочало пошуки нового керманича команди, повідомляє Football Oranje.
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Колишній коуч Утрехта Джон ван дер Бром перебрався до Бельгії, де очолив Генк. За розрив контракту з ним нідерландський клуб отримав 500 тисяч євро компенсації. Замінити ван дер Брома на Галгенварді може Куйт, який донедавна працював із Фейєнордом U-19 та нібито мав очолити першу команду роттердамців перед сезоном 2021/22. Конкуренцію 40-річному фахівцю складе його багаторічний партнер по збірній Нідерландів, екс-керманич ПСВ Марк ван Боммель.
До слова, Утрехт наразі посідає 8-ме місце в Ередивізі, відстаючи від зони єврокубків на 7 очок.
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