Руководство "соборников" начало поиски нового тренера команды, сообщает Football Oranje.

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Бывший коуч Утрехта Джон ван дер Бром перебрался в Бельгию, где возглавил Генк. За разрыв контракта с ним нидерландский клуб получил 500 тысяч евро компенсации. Заменить ван дер Брома на Галгенварде может Куйт, который до недавнего времени работал с Фейеноордом U-19 и якобы должен был возглавить первую команду роттердамцев перед сезоном 2021/22. Конкуренцию 40-летнему специалисту составит его многолетний партнер по сборной Нидерландов, экс-наставник ПСВ Марк ван Боммель.

К слову, Утрехт пока занимает 8-е место в Эредивизи, отставая от зоны еврокубков на 7 очков.

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