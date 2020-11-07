Куйт может возглавить Утрехт – экс-партнер по сборной в конкурентах
Бывший форвард сборной Нидерландов Дирк Куйт претендует на вакантную должность главного тренера местного Утрехта.
Руководство "соборников" начало поиски нового тренера команды, сообщает Football Oranje.
Аякс "изнасиловал" Венло, установив рекорд чемпионата Нидерландов – видео погрома с 13 голами
Бывший коуч Утрехта Джон ван дер Бром перебрался в Бельгию, где возглавил Генк. За разрыв контракта с ним нидерландский клуб получил 500 тысяч евро компенсации. Заменить ван дер Брома на Галгенварде может Куйт, который до недавнего времени работал с Фейеноордом U-19 и якобы должен был возглавить первую команду роттердамцев перед сезоном 2021/22. Конкуренцию 40-летнему специалисту составит его многолетний партнер по сборной Нидерландов, экс-наставник ПСВ Марк ван Боммель.
К слову, Утрехт пока занимает 8-е место в Эредивизи, отставая от зоны еврокубков на 7 очков.
Гвардіола – фаворит проти Клоппа, Маліновський чекає винагороди, МЮ і Борусія Д без права на помилку – космічний вікенд