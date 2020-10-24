Амстердамський Аякс познущався над Венло у матчі 6-го туру чемпіонату Нідерландів, відправивши 13 м'ячів у ворота суперника.

Вже в першому таймі Аякс оформив розгромну перевагу, забивши 4 м'ячі у ворота суперника. А от по перерві жахи Венло продовжились – після вилучення Кума амстердамці забили ще дев'ять разів. Відзначимо пента-трик Лассіна Траоре та дублі Еккеленкампа та Хунтелара.

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До слова, Аякс набрав 15 очок завдяки цій перемозі та очолює турнірну таблицю, а Венло з 5 пунктами залишився десятим, суттєво погіршивши різницю м'ячів.

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