Хетафе був дико замотивований 3-матчевою безвиграшною серією у чемпіонаті. Домашня зустріч з передостанньою командою ліги – Гранадою – виглядала прекрасним шансом, аби зупинити "чорну смугу". Втім, андалусійці при всіх своїх проблемах є небезпечними навіть для грандів.

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Втім, дати бій мадридцям гості не змогли. Хетафе оформив комфортну перевагу в перші півгодини. Рахунок було відкрито Грінвудом вже на 21-й хвилині, причому красиво (нехай і не без рикошету).

А на 36-й відзначився Майораль. Він скористався курйозною помилкою голкіпера... Краще дивіться самі:

Гол Борхи Майораля pic.twitter.com/JQ4yFgDAip — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) January 29, 2024

Гранада так і не відповіла на ці голи, а Хетафе особливо й не наполягав на розгромі. По перерві господарі завдали всього один удар по воротах. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Пепе Бордаласа з рахунком 2:0 – вони залишаються десятими у турнірній таблиці.

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