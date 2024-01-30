Хетафе был дико мотивирован 3-матчевой безвыигрышной серией в чемпионате. Домашняя встреча с предпоследней командой лиги – Гранадой – выглядела прекрасным шансом остановить "чёрную полосу". Впрочем, андалусийцы при всех своих проблемах опасны даже для грандов.

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Впрочем, дать бой мадридцам гости не смогли. Хетафе оформил комфортное преимущество в первые полчаса. Счёт был открыт Гринвудом уже на 21-й минуте, а на 36-й отличился Майораль. Он воспользовался курьёзной ошибкой голкипера... Лучше смотрите сами:

Goal: Borja Mayoral | Getafe 2-0 Гранада pic.twitter.com/JLYyO1OVZu — FootColic ️ (@FootColic) January 29, 2024

Гранада так и не ответила на эти голы, а Хетафе особенно и не настаивал на разгроме. После перерыва хозяева нанесли всего один удар по воротам. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу подопечных Пепе Бордаласа со счётом 2:0 – они остаются десятыми в турнирной таблице.

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