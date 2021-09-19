Лутон вчора приймав Суонсі в рамках 8 туру Чемпіоншипу. Вже до середини першого тайму господарі вели з рахунком 3:0. Після чого трапився суперечливий епізод: Лутон заробив штрафний, хавбек Ленсбері намагався швидко його виконати, але фулбек гостей Меннінг в останній момент вибив м'яч з-під ніг суперника. У підсумку Ленсбері так вгрів по ногах Меннінгу, що той підлетів.

Багато хто сподівався побачити червону картку для Ленсбері, але суддя розцінив епізод по іншому і показав обом гравцям по жовтій картці. На думку рефері, Меннінг сам спровокував цей фол, а Ленсбері після замаху вже не міг зупинитися.

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У будь-якому випадку ситуація підкосила Лутон. Господарі продовжували гостро атакувати, але більше забити не могли, навіть у порожні ворота. А Суонсі знайшов спосіб відіграти три м'ячі. В останні півгодини валлійці тричі красиво забили дальніми ударами. Фантастична розв'язка!

Відео суперечливого епізоду:

O que você acha desse incidente no dramático confronto pela Championship entre Luton Town e Swansea City?



Sabe o mais curioso? O Juiz deu somente amarelo hahaha pic.twitter.com/lpgAZGqx4e — PlayMaker Sports Brasil (@BrasilPlaymaker) September 18, 2021

Відеоогляд матчу: