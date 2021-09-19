Курйоз чи звірство? У Чемпіоншипі не вилучили гравця за грубий удар по ногах – постраждала команда видала епічний камбек
Поєдинок між Лутоном і Суонсі (3:3) подарував дивовижний сюжет з шістьма голами.
Лутон вчора приймав Суонсі в рамках 8 туру Чемпіоншипу. Вже до середини першого тайму господарі вели з рахунком 3:0. Після чого трапився суперечливий епізод: Лутон заробив штрафний, хавбек Ленсбері намагався швидко його виконати, але фулбек гостей Меннінг в останній момент вибив м'яч з-під ніг суперника. У підсумку Ленсбері так вгрів по ногах Меннінгу, що той підлетів.
Багато хто сподівався побачити червону картку для Ленсбері, але суддя розцінив епізод по іншому і показав обом гравцям по жовтій картці. На думку рефері, Меннінг сам спровокував цей фол, а Ленсбері після замаху вже не міг зупинитися.
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У будь-якому випадку ситуація підкосила Лутон. Господарі продовжували гостро атакувати, але більше забити не могли, навіть у порожні ворота. А Суонсі знайшов спосіб відіграти три м'ячі. В останні півгодини валлійці тричі красиво забили дальніми ударами. Фантастична розв'язка!
Відео суперечливого епізоду:
Відеоогляд матчу: