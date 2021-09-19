Лутон вчера принимал Суонси в рамках 8 тура Чемпионшипа. Уже к середине первого тайма хозяева вели со счетом 3:0. После чего случился спорный эпизод: Лутон заработал штрафной, хавбек Лэнсбери пытался быстро его выполнить, но фулбек гостей Мэннинг в последний момент выбил мяч из-под ног соперника. В итоге Лэнсбери так ударил по ногам Мэннингу, что тот подлетел.

Многие надеялись увидеть красную карточку для Лэнсбери, но судья расценил эпизод по другому и показал обоим игрокам по желтой карточке. По мнению рефери, Мэннинг сам спровоцировал этот фол, а Лэнсбери после замаха уже не мог остановиться.

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В любом случае ситуация подкосила Лутон. Хозяева продолжали остро атаковать, но больше забить не могли, даже в пустые ворота. А Суонси нашел способ отыграть три мяча. В последние полчаса валлийцы трижды красиво забили дальними ударами. Фантастическая развязка!

Видео противоречивого эпизода:

O que você acha desse incidente no dramático confronto pela Championship entre Luton Town e Swansea City?



Sabe o mais curioso? O Juiz deu somente amarelo hahaha pic.twitter.com/lpgAZGqx4e — PlayMaker Sports Brasil (@BrasilPlaymaker) September 18, 2021

Видеообзор матча: