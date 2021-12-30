"Наші взаємини з Зіданом спершу були трохи дистанційними. Але це трапилось, тому що у нас не було з ним спільної історії, як у багатьох в клубі.

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Пізніше він усвідомив це, ми добре поспілкувалися влітку 2019 року. З тих пір у нас чудові відносини", – цитує Куртуа Mundo Derportivo.

Нагадаємо, Реал придбав Тібо у Челсі 35 млн євро влітку 2018-го. Наразі український голкіпер Андрій Лунін є дублером бельгійця у мадридському клубі.

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