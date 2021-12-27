Лука Модріч зазнав м'язового пошкодження у матчі проти Ейбара, але на цьому кадрові проблеми "бланкос" не завершились. Вже через кілька днів вилетів бразилець Родріго, який не допоможе чемпіонам Іспанії до весни. Епідемія травм переслідує Реал зі старту сезону, врятувались лише четверо із обойми, що налічує 24 гравці.

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Від мадридського прокляття не постраждали Лунін, Куртуа, Варан і Менді, пише AS. Вони були доступними для Зізу у всіх матчах поточного сезону. Варто зазначати, що українець не провів ще жодної хвилини в офіційному поєдинку, тому майже не ризикував потрапити в лазарет.

Варан відіграв 1800 хвилин, Менді – 1500. Перший пропускав зустріч з Уескою, але тоді йшлося про звичайну втому. Найбільшою жертвою всіляких пошкоджень залишається Еден Азар. Зірковий бельгієць з'являвся на полі 6 разів.

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