"Якщо Зідан довіриться Луніну в Реалі, то Андрій зжере Куртуа": Петраков вірить у голкіпера, з яким став чемпіоном світу

Тренер чемпіонської збірної України U-20 Олександр Петраков висловив підтримку воротарю Андрію Луніну.

Український фахівець не сумнівається в можливостях екс-підопічного поборотися за звання першого номера в Реалі.

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"Якщо Зідан візьме Луніна в команду, якщо він йому довіриться, то Андрій зжере Куртуа. Я в цьому впевнений. Він настільки серйозний хлопець, так відпрацьовує. Він його зжере", – сказав Петраков в інтерв'ю ПроФутбол.

Нагадаємо, поточний сезон Лунін розпочав в оренді за Вальядолід, а потім його відправили в Ов'єдо із Сегунди. Після завершення кампанії українець може повернутися в мадридський Реал, де стане дублером або навіть конкурентом Тібо Куртуа.

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