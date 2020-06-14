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"Якщо Зідан довіриться Луніну в Реалі, то Андрій зжере Куртуа": Петраков вірить у голкіпера, з яким став чемпіоном світу

14 червня 23:15 352 Читать на русском
"Якщо Зідан довіриться Луніну в Реалі, то Андрій зжере Куртуа": Петраков вірить у голкіпера, з яким став чемпіоном світу
Андрій Лунін / Getty Images

Тренер чемпіонської збірної України U-20 Олександр Петраков висловив підтримку воротарю Андрію Луніну.

Український фахівець не сумнівається в можливостях екс-підопічного поборотися за звання першого номера в Реалі.

Лунін відзначив міні-ювілей та отримав найвищу оцінку за весь час виступів у Ов'єдо

"Якщо Зідан візьме Луніна в команду, якщо він йому довіриться, то Андрій зжере Куртуа. Я в цьому впевнений. Він настільки серйозний хлопець, так відпрацьовує. Він його зжере", – сказав Петраков в інтерв'ю ПроФутбол.

Нагадаємо, поточний сезон Лунін розпочав в оренді за Вальядолід, а потім його відправили в Ов'єдо із Сегунди. Після завершення кампанії українець може повернутися в мадридський Реал, де стане дублером або навіть конкурентом Тібо Куртуа.

Лунін з двома обличчями приголомшив іспанські ЗМІ та фанатів: від сучого сина до божевільного рятівника за 90 хвилин

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Теги
Українці за кордоном Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Олександр Петраков Олександр Петраков Андрій Лунін Андрій Лунін Тібо Куртуа Тібо Куртуа
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