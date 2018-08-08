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Куртуа перейшов в Реал, Ковачіч гратиме за Челсі – клуби офіційно оформили обмін

22:22 2022 Читать на русском
Куртуа перейшов в Реал, Ковачіч гратиме за Челсі – клуби офіційно оформили обмін
Тібо Куртуа / Фото: Sky Sports

Трансферна сага голкіпера Тібо Куртуа в мадридський Реал добігає кінця – Челсі прийняв пропозицію мадридського клубу.

Сьогодні вночі мадридський Реал та Челсі оформлять трансфер бельгійського голкіпера Тібо Куртуа, повідомляє офіційний сайт "синіх".

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Повідомляється, що воротареві лише залишилось пройти медогляд, а клуби узгоджують останні деталі.

Хавбек Реала Матео Ковачіч вирушить у річну оренду в лави Челсі.

Нагадаємо, на місце Куртуа Челсі придбає Кепу в Атлетіка. Це буде найдорожчий трансфер голкіпера та іспанця в історії, адже "сині" заплатять за Кепу 80 млн євро.

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