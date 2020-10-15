"Барселона починає свої атаки з оборони, і тут дуже важливий воротар. Думаю, ми все частіше діємо ногами.

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І я не знаю, чи є воротар сильніший за тер Штегена за грою ногами. Він дуже добре вписується у гру Барси. Не менш важливо відбивати удари, і в цьому плані він теж хороший.

Облак не так часто грає ногами, але якщо є така необхідність, впевнений, він зможе. У наш час воротарі повинні бути всебічними і вміти грати ногами в тому числі", – цитує Куртуа Cadena SER.

Нагадаємо, дублером Тібо у Реалі є воротар збірної України Андрій Лунін.

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