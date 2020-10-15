Куртуа выделил сильнейших вратарей Ла Лиги
Голкипер Реала Тибо Куртуа не скупился на комплименты своему основному конкуренту в чемпионате Испании.
"Барселона начинает свои атаки по обороне, и здесь очень важен вратарь. Думаю, мы все чаще действуем ногами.
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И я не знаю, есть ли вратарь сильнее тер Штегена по игре ногами. Он очень хорошо вписывается в игру Барсы. Не менее важно отражать удары, и в этом плане он тоже хорош.
Облак не так часто играет ногами, но если есть такая необходимость, уверен, он сможет. В наше время вратари должны быть всесторонними и уметь играть ногами в том числе", – цитирует Куртуа Cadena SER.
Напомним, дублером Тибо в Реале является вратарь сборной Украины Андрей Лунин.
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