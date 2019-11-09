Куртуа побив рекорд Наваса за тривалістю "сухої" серії в Реалі

Бельгійський воротар Тібо Куртуа зіграв на нуль в матчі 13-го туру Ла Ліги.

Матч проти Ейбара став для Королівського клубу п'ятим поспіль без пропущених м'ячів. Не пропустивши від команди Хосе Луїса Менділібара, Куртуа продовжив свою "суху" серію до 536 хвилин, інформує Marca. Бельгієць перевершив досягнення екс-голкіпера Реала Кейлора Наваса – 517 хвилин.

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Нагадаємо, Куртуа перейшов у Реал влітку 2018-го з Челсі. Протягом всього минулого сезону воротаря нещадно критикували уболівальники та експерти, закликаючи тренерський штаб Королівського клубу повернути до стартового складу Кейлора Наваса.

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