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Куртуа побив рекорд Наваса за тривалістю "сухої" серії в Реалі

9 листопада 23:51 121 Читать на русском
Куртуа побив рекорд Наваса за тривалістю "сухої" серії в Реалі
Тібо Куртуа / As

Бельгійський воротар Тібо Куртуа зіграв на нуль в матчі 13-го туру Ла Ліги.

 
Карім Бензема 17’
Серхіо Рамос 19’
Карім Бензема 28’
Федеріко Вальверде 61’
17’ Карім Бензема
19’ Серхіо Рамос
28’ Карім Бензема
61’ Федеріко Вальверде

Матч проти Ейбара став для Королівського клубу п'ятим поспіль без пропущених м'ячів. Не пропустивши від команди Хосе Луїса Менділібара, Куртуа продовжив свою "суху" серію до 536 хвилин, інформує Marca. Бельгієць перевершив досягнення екс-голкіпера Реала Кейлора Наваса – 517 хвилин.

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Нагадаємо, Куртуа перейшов у Реал влітку 2018-го з Челсі. Протягом всього минулого сезону воротаря нещадно критикували уболівальники та експерти, закликаючи тренерський штаб Королівського клубу повернути до стартового складу Кейлора Наваса.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Ейбар - Реал Мадрид Тібо Куртуа Тібо Куртуа Кейлор Навас Кейлор Навас
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